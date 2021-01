Motivatsiooni püsimiseks loo kindlad rutiinid, kuid ära unusta ka uusi asju proovida 

Proovi uusi asju

Terve ja ilusa inimese üks tunnusmärkidest on niisutatud ja särav nahk. Arvestades praegust ilma ning pidevat maskikandmist, tuleks naha niisutusele ja hoolitsusele eriti tähelepanu pöörata. Pikalt maski kandes tekib selle alla niiskus, mis kahjustab naha loomulikku kaitsekihti.

Madara IMMU Nasolabial Protection Cream on uus toode, mis on loodud just meie kliimat ja hetkeolukorda silmas pidades.

Võimsa antibakteriaalse toimega IMMU-ACTIVE fütokompleks sisaldab punase päevakübara, kuuse, kare kabesambliku ja leedri ekstrakti.

Sea omale kindlad rutiinid