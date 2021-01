Naine Peatoimetaja veerg | Uus aasta toob muudatusi ka Naistelehes Merle Luik , täna 03:00 Jaga: M

Miskipärast arvatakse, et aastanumbri vahetumine on ühtlasi ka hea põhjus oma elus muudatusi teha või suisa mõni suurem kannapööre ette võtta. Eks muutustele mõtlesin minagi. Näiteks on mu üheks eesmärgiks lähikuudel lahti saada kaheksast kilost, mille kevadine koroonastress mulle «kinkis». Hoidke siis mulle pöialt, et see ka õnnestuks!