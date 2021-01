Lugejakiri | Maapoe argipäev – patsutus pepule ja sobimatud ettepanekud 

Noorel naisel ei möödu päevagi, mil keegi poes talle kohatut märkust ei teeks. „Küll vihjatakse, et ma võiks mehele minna. Siis küsitakse, kas mu bioloogiline kell ei tiksu poeriiulite vahel liiga kiirelt täis. Veelgi hullem on see, et ega need kohalikud ei ütle ära ka patsutamisest. Enne pühi täitsin ülemist riiulit kommikarpidega, kui üks kohalik arvas, et plaks mu tagumikule on väga sobilik. Ka suvel jagus neil ohmudel aega ja tahtmist mu rõivastust ja figuuri kommenteerida. Päris ahistamine! Juhataja ütles, et selline meil elu siin kolkas ongi. Meestel polevat töö ja eraelu kõrvalt hobisid ega miskit, mistõttu käivad siis meid poes piinamas. Ega need kohalikud ainult mind poes ei piira – teisi kah. Kõik võtavad seda juba nagu loomulikku osa sellest tööst. Minu arust see õige pole,“ selgitab Marta.