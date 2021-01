Viis väikest muutust, mis loovad aasta lõpuks suure erinevuse 

Kuna praegu on kõik spordisaalid suletud, kuid igapäevane liikumine on endiselt vajalik, mine ühistranspordiga sõites üks peatus varem maha ja jaluta tööle. Kui toimetad praegu pigem kodukontoris ja eelistad hommikuti kauem magada, võid väikse jalutuskäigu värskes õhus teha näiteks lõunal. Kuigi see võib esmalt tunduda tüütu, harjud sa sellega üsna pea ja saad jalutuskäike järk-järgult pikemakski muuta.

Foto: Unsplash

Kui mõtled Instagramis scroll’ides pidevalt, et inimestel on ideaalsed elud ja sa tunned end selle tõttu halvasti, siis lihtsalt lõpeta nende jälgimine. Võid alustada ka mute’imisest, mis tähendab, et sa ei näe nende postitusi, aga oled endiselt jälgijate nimekirjas. Kui sa mõne aja pärast avastad, et ei tunnegi nende sisust puudust, võid nende jälgimisest ka sootuks loobuda.