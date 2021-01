Inimesed Helena Merzin-Tamm: hea on võtta riiulist mõni vana raamat ja see uuesti üle lugeda, avastada uusi mõtteid ja tundeid Helena Merzin-Tamm , täna 15:00 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Elame imelikul ajal, justkui päev korraga. Kevadel nautisin seda. Kui märtsis kõik kinni pandi, oli «rahu majas», polnudki vaja kuskile kibeleda. Palju sai ära tehtud, ka jalutatud. 2+2 sõbrannaga metsa all oli hinge kosutav olemine. Kui palju rahu voolab sinu sisse ja saad aru, et tegelikult on kõik hästi.