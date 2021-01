Inimesed Brasiillannast sambakuninganna eestlastest: vaikus tundub endiselt harjumatu – kunagi ei saa aru, kas keegi on vihane või rõõmus Helle Rudi , täna 18:00 Jaga: M

Ana Paula Arruda Foto: Stanislav Moshkov

«Kuidas te sellega küll hakkama saate?» naerab Ana Arruda soojalt. Viimased neli aastat Eestis elanud naise jaoks on see alles esimene sombune talv siin. Just lühike päev, mis alati isegi valgeks ei lähe, on täielik mõistatus.