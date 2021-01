Lugejakiri | Sünnipäeva unustamise eest tuleb mehel maksta 

„Aga tänavune tõusev taks viib mu laenuorjusesse. Seda ma vajadusel maksta küll ei suuda. Unustan näiteks sõbrapäeva ja meie esimese reisi, mida ta väga tähistada armastab. See teeks mulle veebruaris juba miinus 200 eurot. Ise loll, et unustan, aga nüüd kisub juba natuke julmaks ikka,“ muretseb mees.

„Kuidas ma seda muuta saaksin? Just seda diili, mis meil on. Ma ei saa 100 protsenti end ja oma mälu usaldada. Isegi märkmik ei ole mind senini aidanud. Ju ma pole lihtsalt loodud selleks, aga kuidagi pean hakkama saama. Senini see rahaline pool sobis, sest ega ma igat tähtpäeva maha ei maga. Aga nüüd on pinge mind juba jaanuaris tabanud. Kõik on keerulisem, sest naine tahab ka uusi tähtpäevi tähistada ja minu silmis isegi kõige väiksemaid asju juba tähistada,“ selgitab Sander.