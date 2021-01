Lugejakiri | Suurpuhastus sotsiaalmeedias: loobun pooltest sõpradest 

„Eelkõige just neist sotsiaalmeedia omadest. Teen suurema puhastuse enda kontodel. Kui elus on ainus suhtlus veebis, siis tegelikult kulutan neile vaid oma energiat. Kas mul on vaja teada, kes kellega koos? Millisel peol käib? Või kes lapse sai, maja ostis või reisima läks. Ei! Aga senini oled ma seda jälginud ja end kulutanud. Nüüd kustutan nad enda nimekirjast ja kulutan energiat nende eludele, kes mulle olulised ka tegelikult on. Mul hakkab edaspidi kuluma vähem aega sotsiaalmeedias, mistõttu saan oma aega mujale suunata. Kasvõi kodus tolmulapiga tiiru teha!“ usub Leena, et tegu on ühe parima muudatusega, mida ta endale lubanud on.