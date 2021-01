Lugejakiri | Elu paneelmajas - poolik verivorst ja hunnik suitsukonisid 

„Ma ei loobi prügi maha, sülita käsipuudele ega lõuga oma korteris keset ööd. Arvestan, et ka naabrid on inimesed, kes käivad tööl, kel on lapsed jne. Aga on neid, kes tegelevad vaid iseenda ja oma eluga,“ tunnistab Triin, et esimesed päevad uute naabritega on näidanud,et tulevik helge olema ei saa.