Lugejakiri | Aastavahetusest jäi maha hunnik prügi 

„Alati mõtlen, kas neil kõigil on kodudes ka koristajad olemas? See õues avaenud vaatepilt meenutab mulle avalikke käimlaid, kus suudetakse igast lagastamist korda saata. Kas kõigil on kodus olukord sama? Või miks kodu jääb puhas, aga ühiselt kasutatud avalik ruum mitte? Millest see üleolek, et nii võib? Juba öösel vaatasin ja mõtlesin sellele, et mis mind hommikul kodu ees ootamas on. Need on vist samad inimesed, kes maski kandes selle eest rebivad ja lihtsalt maha heidavad. Enesekesksed ja hoolimatud,“ selgitab Krista, et on inimestes pettunud.