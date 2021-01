Lugeja küsib: kuidas korraldada teises linnas elava lähedase hooldamine? 

Vastab Ketri Kupper, sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik:

Kohalike omavalitsuste üks tähtsamaid ülesandeid on abivajavatele elanikele vajaliku toe pakkumine. See tähendab, et muu hulgas korraldavad omavalitsused vallas või linnas sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist.

Seega, kui eakas vajab igapäevasel toimetulekul abi, peab see eelkõige tulema just kohalikult omavalitsuselt. Nende ülesanne on välja selgitada eaka kõrvalabi vajadus ja leida selleks lahendus, mis on abivajajale sobivaim.

Kodulähedane abi

Tugi abi eest maksmisel

Omavalitsus peab eakale, ja vajadusel ka tema lähedastele, andma igakülgset teavet võimalike abimeetmete kohta, mida kohalikul tasandil saab pakkuda. Mõistagi võivad sotsiaalteenused olla tasulised. Kui eakal ei ole piisavalt rahalisi võimalusi, et tasuda nende eest, toetab omavalitsus inimest ka teenuste eest tasumisel.