Blogid JÄRJEJUTT | Elvi poelood: Vorsti pole, see-eest on külmutatud kala! Kaie Nõlvak , täna 10:34 Jaga: M

Külapoe müüjal tuli kuivained suurtest kottidest mõnekilostesse kaaluda, ruumid kütta, koristada, majaümbrus korras hoida. Mõnikord võeti palgale abiline, kes neid töid tegi. Elvi töökas ja kärme abiline Aliide 1960. aastal Tabivere poe juures ametis. Foto: Aldo Luud

Elvi Karus (78), kes oma energilisuse poolest passinuks paljudesse ametitesse, on elus leiba teeninud peamiselt müüjana – enamasti Tartumaal Tabiveres poes, aga ka turul. Praegu pensionipõlve pidav naine on lahkesti nõus mälestusi jagama. Lood on kirja pannud Kaie Nõlvak.