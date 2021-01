Inimesed Valus pihtimus: kas tegime õigesti ema hooldekodusse viies? Harald Jürgen Weiler , täna 08:40 Jaga: M

Külaskäikude ajal armastavad nad hooldekodu suures pargis jalutada. Foto: Erakogu

Kui su ema on saanud Alzheimeri diagnoosi, lööb see esialgu tummaks. Järgmisena mõtled, et pole hullu, inimene elab kaua ka dementsusega. Lõpuks mõistad, et seda inimest, keda oled lapsest saadik kalliks pidanud, su kõrval enam pole.