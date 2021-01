Inimesed Gerd ja Imbi Kanter: kõik algusest peale temasse uskunud, aga tahtmine oli tal suur Siiri Rebane , täna 12:30 Jaga: M

„Kristjanile meeldib vanaema Imbi juurde tulla,“ ütleb Gerd. „Ta teab, et vanaema toob kingitusi ja hellitab.“ Foto: Erakogu

Kettaheite olümpiavõitja (2008) ja maailmameistri (2007) Gerd Kanteri ema Imbi ei imesta, et poeg hakkas lapsena sporti tegema. Imbi ja abikaasa Jaan on ka spordihuvilised, tuttavakski said võistlustel.