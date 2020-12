POSTKAART 2020 | Leelo Tungal: võtsime kutsika, kellest lausa õhkub inimarmastust 

Kui saadaksid täna välja postkaardi uue aasta soovidega Naistelehe lugejaile, siis mida sa kaardile kirjutaksid? Just seda küsisime seekord seitsmelt armastatud eestlaselt. Ja et 2020 ei jääks meelde vaid kui üks kole viiruseaasta, palusime neil jutustada ka mõne muheda ja meeldejääva loo lõppevast aastast. Õnneks neid jätkus!

Leelo Tungal:

«Lisaks paari raamatu ilmumisele, rõõmu tundmisele sellest, et lapselapsed on terved, sai perre võetud kutsikas. Meil on nüüd labrador Tuudur, käisime teda Tartumaalt toomas.