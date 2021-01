Tänavamoe nipid: kuidas kihiliselt riietudes hea välja näha? 

Ilmastikukindel valik

Kindlasti kõige praktilisem valik meie kliimas on tepitud puhvis jope või pikem parka, mis enamasti täidetud soojendavate, ent kergete sulgedega. Lisaks on pealispind töödeldud võimalikult vetthülgavaks. Üsna sportliku muljega parkasid võib kombineerida ka viisakama ülikonna peale. Julgemad ei lase ennast sellisel juhul häirida ei värvidest ega silmatorkavamatest materjalidest, konservatiivsem valik on pigem tumedam ühevärviline.

Talvised jakid

Kui liikumist on palju just autoga või suisa ilma trotsides velotades mööda linna, siis on hea valik sügis-talvised jakid. Need ei ole liiga soojad, et hakkaks palav, ega ka pikad, mis võiksid rooli taha istumisel segada. Jakke leidub ka villakangaseguseid, mis eristab neid kevadistest versioonidest, aga ka põnevate töödeldud pindadega, mis on vett-hülgavad. Lisaks on jakki väga lihtne kombineerida pea kogu ülejäänud garderoobiga.

Garderoobi alustala

Ülerõivastest võiks garderoobi kindlasti kuuluda üks ilus ja klassikaline mantel. Olgu see siis luksuslikust ja soojendavast villakangast või hoopis mõni vetthülgav versioon, mille all kvaliteetset meriino-kudumit kandes saad eriti ilmakindla komplekti. Mantel on lahe võimalus stiliseerida riietust kihiti ja sobib formaal-seteks puhkudeks, aga näeb eriti stiilne välja just koos vaba-ajarõivastega.

__________