Uuel aastal uue moega: vaata, kuidas tänavu trendikaks jääda! 

PFW - Balenciaga Runway A model walks the runway during the Balenciaga Womenswear Spring/Summer 2021 show as part of the Paris Fashion Week in Paris, France on October 4, 2020. Photo by Alain Gil-Gonzalez/ABACAPRESS/ddp images Foto: Gil-Gonzalez Alain/ABACA



Kommikoti pastellid

Naiselik roosa, õrn lilla ja pehme sinine. Neid unistavaid värve näeb kevade ootuses moelavadel ikka ja jälle. 2021 pole erand.

PFW - Chloe Runway A model walks the runway during the Chloe fashion show during Paris Women's Fashion Week Spring/Summer 2021 on October 1, 2020 in Paris, France. Photo by Alain Gil-Gonzalez/Abaca/Sipa USA Foto: Abaca Press

Peaga pilvedes

Platvormjalatsid näivad küll kohmakad, kuid on ülimugavad. Kiidame seda trendi kahel käel!