Lugejakiri | Palju õnne! Sain teada, et eks magas mu parima sõbrannaga! 

„Mis ma ikka oskan kosta... Ma võin kõigest aru ju saada, aga on mingid väärtused, millest elus ei saa üle ega mööda minna. Ja kui suudan ka mõelda, et olgu – juhtus, siis piinab mind see, et miks ta mulle ei rääkinud. Just sõbrannat mõtlen,“ tunneb Kristiina end reedetuna.

„Jahub, et äkki oli mäluauk. Tal olevat paar korda elus nii juhtunud, et alkoholiga on totaalne mäluauk olnud. Kas see on vabandus? Ära joo, kui end kontrollida ei suuda! Ta küll ütleb, et tunneb end kehvasti, kui tõesti minu räägitu tõsi on, aga usaldus... Kuidas ma selle tagasi saan? On see üldse võimalik? Ma arvasin seni, et tema on mu elus üks neist inimestest, keda saan pimesi usaldada. Kui senini olin meie sõpruse üle uhke, siis nüüd ma isegi ei tea, kes me üksteisele oleme. Mingi tühimik on minu ja sõbranna vahele tulnud,“ tunnistab Kristiina, et on kurb.