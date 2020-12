Lugejakiri | Vabaduse nimel: naine loobub rinnahoidjast 

„Ma otsustasin, et uuest aastast loobun ma üldse rinnahoidjast. Lähen ka tööle selle mõnusa ja vaba tundega. Lõpetan enda ahistamise rinnahoidjaga. Tõenäoliselt nõuab riietega suuremat planeerimist, sest end liigselt eksponeerida ma ei soovi. Aga ma ei taha ka teiste pilkudest teha enda probleemi. See on jutegelikult nende probleem, et nad vahtima hakkavad. Eks ma juba enda kollektiivis tean, kes need pikema pilguga passijad olema saavad. Õnneks on aega end vaimult tugevdada ja harjutada,“ ei kavatse Eliis on plaanist loobuda.