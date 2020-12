Lugejakiri | Solvangud jõululauas: mees sõimas naist õgardiks 

„Jõulupühad on meie perekonnas olnud alati pigem sellised söömapühad. Mu elukaaslase perekond pole traditsioonidest ja ühistest istumistest kunagi hoolinud. Mees on minu pere seltsis õppinud seda nautima. Vähemalt nii on mulle jäänud mulje. Aga tänavused jõululud said küll šokeeriva ja kurva lõpu,“ alustab oma kirja Karmen.

„Ta oli pühade ajal üldse kuidagi vaiksem. Sõi ja mõned hetked oli seltskonnas eredam. Keskendus rohkem õlle joomisele tänavu. Ja teisel pühal üllatas ta mind õhtul tõelise pauguga. Väikesest asjast läks nääkluseks ja ta eemaldus, aga pomises teises toas minu suunas edasi. Läks ja nõudsin aru, et kas julgeb näkku kah öelda. Eks ta iis ütles kah, et ma olen õgard, kes liikuda ei viitsi. Minu potilt lendas ka kaas pealt ja panin vastu, et siin me suhe läbi saab. Ja ausalt – ma ei leia südames seda kohta, mis lubaks mul sellist alatust andestada,“ kurdab Karmen.

„Kui ma igapäevaselt raban tööd ja jooksen ringi, siis võin endale ikka rahulikke ja mõnusaid pühi ju ometigi lubada. Aga nii kontrollimatult mind solvata... Kas ma tõesi peaksin uskuma, et see on tõeline armastus?! Need jõulud murdsid mu südame. Katki on rebitud ka usaldus. Ma tunnen, et elan koos võõra mehega... Vastik ja tühi tunne on. Ka kodu ei tundugi enam koduna. Emotsiooni poolelt tahaks ainult asjad kokku ja põgeneda. See oleks kiire lahendus, kuid tõenäoliselt mitte parim,“ arutleb naine.