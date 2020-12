Lugejakiri | Mure missugune: viimane maagiline hetk võetakse ära 

„Tartu linn teatas, et tänavu jäetakse suur ja erakordne ilustulestik ära. Selleks kuluma pidanud raha antakse heategevusorganistasioonile nimega Toidupank. Jälgisin sotsiaalmeedias postituste kommentaare. Enamus näisid seda igati toetavat. Aga leidus ka mõni selline, kelle elus oleks justkui ta selgroog puruks murtud ja prügihunnikusse visatud... No mida draamat,“ kirjutab Sander, et on kaaskodanikes pettunud. Mehe arvates võiks teised linnad eeskuju võtta ja sama teha.

„Igas linnaosas on alati leidunud aktiviste, kes päris palju raha taevasse kõmmutanud. No mida muudab see, et taamal ei ole linna poolt seda prallet? Midagi ei muud ju! Nautida ja tänada õnne olemasoleva eest – seda saab ju ikka teha! Tänavu, mil nii paljud on kaotanud töö või lähedase – õige on annetada raha nälgivatele peredele. Siin ei tohiks olla küsimust kah mitte! Ja siis ma vaatan sotsiaalmeedias kommetaari, kus üks on õnnetu, et ei saa lapsega linna mina sädelevat taevast nautima,“ kirjutab Sander ja lisab, et naine kurtis, et tema ja lapse viimane maagiline hetk rööviti ära.