Kuidas varjata kingipettumust? 

Kõige tähtsam on ajastus: kingile peab kiiresti reageerima, väikseimgi viivitus annab aimu negatiivsetest tunnetest. Kui avad kinke teiste ees, tõsta saadud kink üles ja näita seda kohe teistele. Mida kiiremini sa gruppi hõlmad, seda rohkem jääb mulje, et oled rõõmus ja elevil. Ainult aitäh ütlemisest ei piisa. Vaja on positiivset reageeringut, mis annab kingile hinnangu („Kui ilus kassikruus!“) ja näitab su tundeid („Nii kihvt!“). Seejärel lisa kohe midagi kingi otstarbekuse kohta: „Mul läks just oma kassikruus katki!“ või: „Ma olen ammu uut kruusi tahtnud, aga pole raatsinud osta.“