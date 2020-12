Seitse nõuannet jõuluüksilduse peletamiseks 

Inimpelglikud tüübid, kes varasematel aastatel on jõuluüritustest viilinud, võivad koroonapandeemia ajal kergendatult hingata – seltskondlikud koosviibimised on viiruseohu tõttu out. Kuid leidub küllaga neid, kes tunnevad pühade ajal valusat üksildust. „Üksildus pole sama mis üksindus,“ toonitab Briti vaimse tervise heategevusorganisatsiooni Mind esindaja Rachel Boyd väljaandele Red Online. „Mõned inimesed eelistavad üksi olla ning elavad väheste kontaktidega väga rõõmsalt. Teised võivad paju suhelda, olla suhtes või pereliige, aga end ikkagi üksildasena tunda.“ Boyd lisab: jõulumeeleolu otsekui nõuab üksilduse täielikku vastandit, idüllilist üheskoos olekut. „See võib üksildustunnet veelgi teravdada.“