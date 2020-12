Uuringud näitavad, et koolikiusamine on Eestis tõsine probleem: keskmiselt iga 5. laps Eestis on parasjagu kiusamise ohver. See fakt viib kahjuks Eesti kiusuohvrite osakaalult Euroopas „tippu“. Kahjuks on ka nii, et koolikius võib jääta nähtamatuks ehk täiskasvanud ei oska aimatagi, mis laste seas toimub, samuti võib see ulatuda koolist väljapoole. Sissi nendib ka, et praeguse distantsõppega on koolikius paraku sagenenud.