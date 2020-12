TALVINE NAHAHOOLDUS: nipid, kuidas vältida nahakuivust ja säilitada loomulik sära 

Niisuta, niisuta ja veelkord niisuta

Kui sinu näonahk on kuiv, punetav, ketendav, sügeleb ja kisub pärast veega kokkupuutumist, on see märk sellest, nahk januneb niisutuse järele. Naha niisutamine ei alga mitte kreemi pealekandmisel vaid juba puhastusvahendi kasutamisest. Soovitame kasutada tooteid, mida pole vaja veega maha loputada, nagu näiteks mitsellaarvesi ja puhastuspiim. Näokreemi valimisel tasub vaadata, kas need sisaldavad toimeaineid, mis niisutavad nahka intensiivselt ja kaitsevad ärrituse eest - hüaluroonhape, glütseriin, looduslikud taimeekstraktid ja õlid, termaalvesi, keramiidid.

Kasuta päikesekaitset aastaringselt

Olgugi et suvi on möödas, tuleks päikesekaitse lisada ka oma talvisesse näohooldusrutiini. „Nimelt väheneb talvel vaid UVB-kiirte intensiivsus, UVA-kiired, mis põhjustavad naha vananemist, mõjutavad meie nahka aastaringselt. Kasuta SPF kreemi eraldiseisvalt enne päevakreemi kasutamist või kasuta kreemi, kus on päikesekaitse omadus juba koostisesse lisatud.“

Turguta naha vereringet

Naha eest hoolitsemisel pole olulised mitte ainult tooted, mida kasutame, vaid see, kuidas me neid peale kanname ning milliseid tegevusi veel lisaks teeme. Külmemal perioodil masseeri kreemi näol intensiivsemate ja pikemate liigutustega. Nii aitad parandada naha vereringet, mille abil pääsevad vajalikud toitained ja hapnik nahaaluste rakukesteni ning mille tulemusel on nahk ühtlasem. Nahakuivuse puhul väldi pikki vanniskäike ning käi pigem duši all ja lase vaheldumisi sooja ja külma vett. Naha seisukorda aitab parandada ka populaarne talisuplus.

Vaata üle oma toitumine