5 tähemärki kellel on väga raske armastust avaldada – isegi kui nad seda väga tahavad! 

1. Kaljukits

Tal on raske uskuda, et armastus kestab. Isegi kui asjad sujuvad uskumatult hästi. Asi pole selles, et ta seda tunneks, ta lihtsalt usub, et see saab varem või hiljem nagunii läbi. Ja isegi, kui ta tunneb, et oleks aeg öelda „Ma armastan sind!”, hammustab ta enne keelde.

2. Neitsi

Neitsi teab täpselt, millal ta kellessegi armunud on ja millal mitte. Ja kuigi ta ei taha olla liiga imal, ei ütle ta neid maagilisi sõnu enne, kui kõik on täiuslik. Seda ühel lihtsal põhjusel – ta on lihtsalt perfektsionist!

3. Skorpion

Paljud eeldavad, et Skorpionite kirglik ja romantiline olemus teeb nende sõnade lausumise lihtsaks. Ent nende sõnade välja ütlemine tähendab tähemärgi jaoks oma haavatavuse näitamist ja seda on neil raske teha.

4. Veevalaja