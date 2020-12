Margus Saar: „Kui lähedal olin lõpule või tervenemisele, seda ma ei teadnud.“ 

«Ma ei taha, et see oleks mu elulaulus refrään ja sellele liiga palju tähelepanu pöörataks,» lausub ta, kuid nõustub siiski põgusalt aastakümneid tagasi läbielatul peatuma.

«Olin teismeline ja käisin haiglate vahet. Ma ei teagi, mis minuga täpselt tehti, sest mind ei hoitud sellega väga palju kursis. Sain aru, et mind ravitakse, aga kui lähedal olin lõpule või tervenemisele, seda ei teadnud,» tunnistab Margus. «Aga terveks ma sain. Pideval jälgimisel käisin keskkooli lõpuni ja veel ülikooli õpingute ajalgi.»

Margus muutus enda sõnul aastaid kestnud haiglate külastamise tõttu tuimaks, sest usaldab arste – on ju ka tema suguvõsas meditsiinitöötajaid üsna palju. «Lasen endaga teha, mida vaja, ja usun, et ju see siis aitab.»

«Eks see vastik oli. Mõned tabletid tegid vahepeal natuke paksemaks, juukseid päris palju peast ära ei tulnud, parukat vaja ei läinud, aga hõredamaks need jäid,» oletab armastatud saatejuht, et selline reaktsioon võis tekkida keemiaravist.

Ega luuüdiproovide võtmiseski midagi meeldivat olnud: «Kergemal moel võeti seda nii, et rinnakusse torgati nõel ja imeti midagi välja, aga hullem oli otse selgroost võtmine. Pidin püsima looteasendis, kui nõel sisse torgati, et selgroolülid «avatud» oleksid. Pärast seda tuli terve ööpäeva lamada.» Ainuüksi protseduurile mõtlemine paneb selja siiani valutama.