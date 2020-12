Lugejakiri | Vallatu kingitus või totaalne ämber: naine valis mehele jõulukingiks põtradega bokserid 

„Mulle kinkis õde kaks aastat tagasi põlle. Esiti mõtlesin, et täitsa vahva kingitus, sest erialalt olen kondiiter ja veedan meelsasti ka kodus aega pliidi eest. Aga siis tegin ma selle põlle lahti ja pidin pikali kukkuma. Selle oli ta kusagilt pilapoest või suisa sekspoest tellinud. Ühel poolel oli peaaegu palajs naine, aga teisel poolel aktsioonis mees. Võin ausalt tunnistada, et seda põlle pole ma kapinurgast rohkem välja võtnud. Me pole ju enam 20aastased noored, vaid kõik on keskealised pereinimesed. Ei lähe ju oma teismeliste ette taolise põllega. Nad ehk isegi ei märkaks ega kommenteeriks, aga endal oleks ikka imelik. On asju, millega nii avalikult lihtsalt ei edvistata. Mõni korralik pajakinnas oleks kah parem kingitus olnud. Nüüd tahab ta ka oma mehele piinlikkust valmistada. Mu õde on päris vabameelne, aga mees pigem tagasihoidlikum. Eks na täisutavad teineteist. Õele endale selline kink ehk meeldiks, aga tema mehele – ma ei usu! Imelik oleks ka kaebama minna ja meest hoiatada,“ leiab Leelo.

„Pakkusin, et andku see kink õhtul privaatselt üle. Kuuse alla pangu midagi muud esiti, aga ta on nii elevuses ja ootel, et temaga pole mõtet rääkida. Ta usub, et kõik on hästi. Suisa on veendunud, et mehele veel kingitus rõõmu valmistab. Õnneks tänavu tuleb peole vähem sugulasi, siis ei pea õe tõttu punastama ja teiste pilkude eest põgenema. Mu õde juba lapsena oskas tõmmata tähelepanu kummaliste asjadega, mida mitte just kõike meie suguvõsas õigeks pidasid. Nüüd jätkab ta seda täiskasvanuna,“ avaldab Leelo lootust, et kingituste avamine kogu pidu ikka ära ei riku.