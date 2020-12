NIPID JA NÕU: kuidas osta ja hooldada sulejopet? 

«Sulejope soetamisel on kõige olulisem pöörata tähelepanu udusulgede kogusele. Mida rohkem neid on, seda soojem on jope. Kvaliteetne üleriie sisaldab vähemalt 70 protsendi ulatuses udusulgi ja 30 protsenti tavalisi sulgi,» selgitab Eda. «Tõsisemad matkasellid, kes armastavad Eesti metsades ja rabades külmal ajal ringi liikuda, võiksid eelistada isegi 80−90 protsendi ulatuses udusulgedega täidetud üleriiet.»

Selleks, et jope ühtlaselt soojust hoiaks, tepitakse selle vooder ruutudeks, iga ruudu sisse peidetakse suled ning polsterdatakse seejärel kinni, et suled püsiksid paigal ega läheks jope sees liikuma. «Kvaliteetne sulevoodriga jope on kaalult kerge, ei võta isegi kokkuvoldituna kuigi palju ruumi, sestap on seda mugav suveks ära pakkida või kodust lahkudes kaasa haarata.»

Ainsa miinusena toob Eda välja, et paraku ei kannata sulejope kuigi hästi vihma. «Tugeva vihmasaju korral ja materjali märgudes kaob võime hoida voodris kehasoojusel ülesköetud õhku. Vihmase ilma korral võiks selga panna hoopis sünteetilise voodriga üleriide või kanda sulejope peal veekindlat jopet või keepi.»