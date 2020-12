Sofi Oksaneni põnev kogu: „Ma pole ainuke täiskasvanu, kel on selline hobi.“ 

Kuidas lumekuulide kogumine alguse sai?

Ma ei teagi, kust see vaimustus. Olen lumekuule alati armastanud. Võib-olla seepärast, et mulle meeldivad ka jõuluehted ja kõik muudki kaunistused ning sära. Minu lapsepõlves oli meil palju ilusaid ümmargusi klaasist kuuseehteid, mis pärit Nõukogude Liidust. Muidugi olid need palju ilusamad kui plastehted. Ilmselt olidki need kõige ilusamad asjad, mida olin kunagi näinud.