Dilaila kolumn | Appi! Mul on koroona! 

Mul pole köha, palavikku ega midagi muud jubedat. Lihtsalt maitsemeel on kadunud. Mis tähendab seda, et ma ei söö eriti midagi. Võin spinatilehti näsida ja ette kujutada, et see on brülee. Mu talje sarnaneb iga päevaga üha enam Ksenija Balta omaga. Samuti on mul aega garderoobi tuunida, uusi meike proovida, uute gifidega eksperimenteerida... Ainult ärge mu bossile kõigest sellest rääkige!

Mu mehel on aga karmim olukord, kuid ühtlasi superveider suhe oma emaga. Nimelt üritab ta empsi ees teeselda, et kõik on ok. Eile hoidis ta FaceTime’is pool tundi köhahoogu tagasi, et emps jumala eest kahtlustama ei hakkaks. Aga sellega asjad ei piirdunud.

Ta tegi minust valge seina taustal talveriietes pilte. Olin algul väga meelitatud, sest arvasin, et näen nii vastupandamatu välja, et ta tahab need pildid igavikuks jäädvustada ja siis neid 60-aastaselt heldinult vaadata. Aga ei! Ta pani mulle arvutis taustaks õhtuse vanalinna ning käskis selle Instasse postitada, et ämm, kes mind hiljuti jälgima on hakanud, näeks, et oleme kodust väljas ja kindlasti mitte karantiinis. Hm, oot, ta ema loeb vist ikka mu kolumni ka? :)