Kultuur Tarbeklaasi vaasidest Estoplasti valgustiteni: Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis näeb esemeid, mis on olnud pea igas Eesti kodus! Kai Lobjakas, Silvia Pärmann , täna 08:00

Foto: ETDM

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uus püsiväljapanek «Sissejuhatus Eesti disaini» on ilmselt üks suuremat äratundmisrõõmu tekitav näitus läbi aegade, sest siin võib iga Eesti inimene avastada, et ka tema kodus on väärtuslikku disainiklassikat!