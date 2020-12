Blogid Kiri peatoimetajalt | Üleöö said vanematest kokad-koristajad-õpetajad Merle Luik , täna 01:00 Jaga: M

Merle Luik Foto: Erakogu

Oh, tead. Täna on küll selline päev, et ei taha üldse kellegagi rääkida ega suhelda. Istun jälle oma kodus koridorinurgas, kõrvaklappides käimas kõva muusika – et saaks natukenegi tööd teha.