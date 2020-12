NAISTELEHE KAANELUGU | "Talves" ja maskisaates tuntust kogunud Henessi Schmidt: „Olen seda aastat väga nautinud.” 

Kui miski tundub hirmutav, siis just see ongi Henessi (25) jaoks märk, et pakkumine tuleb kindlasti vastu võtta. «Ma ei taha teha asju, mis on mulle mugavad ja lihtsad. Naudin väljakutseid ja areng on minu jaoks oluline. Iseenda ja oma piiride ületamine annab palju energiat vastu,» on ta kogenud.

Viimati kompas ta oma piire telesaates «Maskis laulja», kus jõudis eneselegi üllatuseks kolmandale kohale. «Tahtsin katsetada, milleks võimeline olen. Väga võimas oli avastada, et laulmisoskust saab nii kiiresti arendada,» rõõmustab siniseks draakoniks kehastunud näitlejanna. Enne seda jäi tema viimane laulmissaavutus lapsepõlve, mil sai Kose valla lauluvõistlusel kolmanda koha. Ka Viljandi Kultuuriakadeemias näitlemist õppides olid kursusel muusika ja laulmisega seotud pigem teised kursuseõed.

«Nii et muidugi tundus hirmutav tuhandete televaatajate ette laulma minna ja see oligi üks põhjustest, miks pakkumise üsna kiirelt vastu võtsin. Pealegi ei saanud ma kasutamata jätta võimalust Maikeni käe all õppida.» Ka paljud lähedased imestasid Henessi lauluoskuse üle.