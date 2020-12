„MÕTTEKOHT“ | Kuidas saada õnnelikuks? 

Tänases Naistelehe podcastis Mõttekoht arutleme teemal, mis õnn on ja kuidas õnnelikuks saada. Dali räägib paljudest maailmas läbi viidud õnneuuringutest ja kinnitab, et õnn on nagu lihas, mida saab treenida. Vaja on vaid järjepidevust ja püsivust harjutamisel, kuniks teadlik õnnelihase treenimine muutub alateadlikult elu osaks.

Üks viis treeninguks on igapäevaselt teadlikult tähelepanu pöörata tänulikkusele ja sellele, mis on hästi. Kasvõi viis minutit päevas. „Kui seda teha järjest 30 päeva, on muutus väga suur,“ kinnitab Dali ja lisab, et peaaegu kõigest on võimalik leida midagi head.