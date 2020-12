Jõulurõõmu selga! Olgu selleks „kolekampsun” või öösärk 

GALERII

T-särk Reservedis 9.99. Pidžaamapüksid veebipoes Aboutyou.ee 119.00. Sussid veebipoes Accessorize.com 25.90. Blumarine parfüümvesi Let You Love Me Kaubamajas 53.99 (50 ml) Foto: Tootjad

Tuba ehitud? Kuusk toodud? Menüü paigas? Aga jõuluriided? Tähistame aasta oodatuima aja saabumist ikka täies mundris!