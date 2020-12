Lugejakiri | Jõulukingitused olgu kallid 

„Ma kohe ei kannata mingit tühist ninni ja nänni. Kõik poed on seda kraami paksult täis ja inimesed ka ostavad, aga milleks? Kes meist tahaks saada hordide viisi küünlaid ja kujukesi. Isegi toidukraam näib kingitusena liig. Eriti seetõttu, et raske on teada inimeste eelistusi. Mõni ei söö mett, teine ei saa tervise tõttu süüa pähkleid jne. Ma olen alati seda meelt, et lähedaste seas peaks kingid olema ikka läbimõeldud,“ leiab Eneli.

„Peres alustame jaanuaris juba kogumisega ja oktoobris ostame enamasti kingitused ära. Ja ostud on pigem suuremad ja kallimad. Asjad, mida on vaja. Ka kaugematele sugulastele paneme pundiga raha kokku, et midagi asjalikku osta. Ise ei taha kulinaid- miks teised peaksid tahtma? Ma ei tee kingitusi kohustusest, vaid ikka mõttega, et inimestele rõõmu valmistada. Ja tänapäeval on parim viis selleks asjalikud kingitused. See ei tähenda, et kõigile ainult arvuteid ja kalleid asju ostma peame. Mu õel on lapsed väga suure käsitööhuvilised. Eelmistel jõuludes tahtis üks tüdruk kindla mustriga ja loomaga kindad, salle ja sokke. Otsisin inimese, kes need vahvad asjad talle kudus. Ta oli väga õnnelik! Ja mina olin õnnelik, et sain ta soovi täita. Enda laps soovis telefoni. Tal oli seda ka vaja. Miks ma peaks siis eraldi ostma telefoni ja kingituseks veel mingit suvalist nänni? Pole vaja ju!“