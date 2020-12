Lugejakiri | Miks lapsed loevad koolis samu raamatuid, mida ka nende vanemad omal ajal? 

„Sipsik talle meeldis, aga seda ka vist natuke tänu filmile. Samas on poodides ju väga palju uusi raamatuid, mis tänapäeval lapsi ja noori enam kõnetavad. Miks neid ei või lugeda? Kui tõesti on mingi teos, millest elus üle ega ümber ei saa, siis olgu ta nimekirjas, aga mingi valik võiks ikka jääda ja olla. Lugemishuvi ei teki ega kasva kohustusest, vaid ikka põnevatest lugudest ja teemadest, mis last puudutavad. Meie kodus loevad peres kõik – vanavanematest rääkimata. Ka riiulitel on erinevaid teoseid elutoas ja lapse enda toas. Ja ta on leidnud endale autori, kes teda kõnetab. Koolis antavad teosed teda ei puuduta, vaid tekitavad trotsi. Mida saan talle öelda, et miks ta seda lugema peab? Ma ise ei leia, et peaks. Ja miks kõik sama teost loevad? Neid raamatukogust saada on juba keeruline ja tekitab stressi ka vanematele,“ kirjeldab Laura.