Inimesed Hooletusse jäetud koera perenaiseks saanud Anne Raiste: „Mõtlesin, ega ma täna koeraga koju tule!"” Helle Rudi , täna 07:00 Jaga: M

PUBEKA VÄRK: «Mul on töö juures Panda (paremal) tõttu nutt kurgus olnud, kui ta otsustas ühel hommikul kõigi kolleegide peale uriseda,» räägib Anne. Õnneks läks see üle. Praegu on selline pubekas Buda, kellele ei meeldi teised koerad ja kellel on probleem kassidega. Foto: Erki Parnaku

«Teist lemmikut ma enda elamisse nii kiiresti küll ei planeerinud,» tunnistab hooletusse jäetud Hiina harjaskoera uueks perenaiseks saanud ajakirjanik Anne Raiste.