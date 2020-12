Aastavahetuse traditsioon: milles peitub lühisketši „Õhtusöök ühele“ fenomen? 

Enam kui poole sajandi eest filmilindile salvestatud koomilise lühinäidendi autor on Briti vähetuntud näitleja ja kirjanik Lauri Wylie. Mees kirjutas mitu näidendit, jutustust, filmistsenaariumi ja libretot, kuid tema loomingust kujunes kõige populaarsemaks peaaegu sada aastat tagasi kirjutatud «Õhtusöök ühele» («Der 90. Geburtstag» või «Dinner for One»).

Oletatavasti pärineb liigselt veini trimpav ja laval koomiliselt kakerdav mees USA komöödianäitleja Red Skeltoni repertuaarist, kes esitas sarnast sketši 1928. aastal – ja hiljem. Pole teada, millal Wylie täpselt oma näidendi kirjutas, sest esimesed kindlad tõendid selle olemasolust pärinevad 1934. aastast. Kuna Skelton ega Wylie polnud tollal ülemaailmselt kuulsad nimed, võib arvata, et mehed ei teadnud teineteise loomingust midagi. Samas absoluutselt seda väita loomulikult ei saa.