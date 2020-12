Lugejakiri | Kas spordiretuusides sobib tööl käia? 

„Meil on firmas üks kolleeg, kes enne ja pärast tööd käib spordiklubis. Muidu on kõik väga tore, aga on midagi, mis mind häirib. Ta tuleb tööle spordiretuusides,“ kirjutab Daisi.

„Kliendid ja kolleegid jõllitavad ta kumerusi. See viib tähelepanu täiesti valesse kohta! Osad kõnelused takerduvad. Lisaks minule on ka teisi, kelles see ebamugavust tekitab. Ja kuhu jääb hügieen?! Kui ma trennis käin, siis on normaalne minna pesema ja vahetada riided. Tööle ma higiste retuusidega küll ei kipuks, aga teda see ei näi häirivat. Ja me kontor on siiski koht, kus käivad ka külalised,“ häirib kolleegi riietus naist.

Daisi sõnul on ta sellest ka ülemusega rääkinud, aga ka sealt abi ei leidnud.

„Nad ei julge talle midagi öelda, sest ei taha teda solvata. Ta ongi väga tore ja sõbralik kolleeg. Ja ma saan aru, et nad ei taha suhteid rikkuda. Kogu see jama läks lahti siis, kui ta ligi 20 kilo kaotas ja sportlikuks hakkas. Enne oli tal kontorisse sobilik riietus. Sündsalt kaetud ja esinduslik – isegi ülekilod sobisid talle! Ma korra mõtlesin, et kutsun ta jooksma ja siis üritan leida hetke, et talle seda öelda. Samas peaks see olema ikka meie juhi asi,“ selgitab Daisi.

„Kui muud ei saa teha, siis jätan talle anonüümse kirja sel teemal,“ avaldab Daisi lootust, et uueks aastaks suudab ta siiski lahenduse leida.