Lugejakiri | Ettepanek: maskita poodi ei lasta 

„Kummaline on kuulata poodides reklaame, et kanna maski ja hoiame poed Eestis lahti. Ja järgmisel nurgal märkad külastajat, kes on ülbelt ilma maskita. Kas see üks klient on teistest olulisem? Ja kui tema tuleb ja nakatab töötajaid ja teisi kliente, siis läheks ju pood kinni. Mis ettevõtjale olulisem siis on? Natuke tuleks kaugemale näha ja mõelda. Ja millest see hirm, et ei julge seisukohta võtta ja seda sõnumit ka edastada?! Miks ma peaksin siis maskiga käima? Sellele tean ka ise vastust, aga poodidel võiks olla suurem vastutustunne inimkonna ees,“ leiab Kaarel.