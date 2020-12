Lugejakiri | Milline mees saadab naise poolalasti välja?! 

Maila sõnul on kurb, et noored naised end meestel nii lihtsalt ära lasevad kasutada.

„Sellel naabrimehel on aasta või paari jooksul vähemalt uus naine või kaks, aga alatu niimoodi neiut külmetama saata. Mul isegi mees kommenteeris, et tõeline mees ei saada neiut hommikumantlis postkasti kallale rabistama. Ise mõtlen, et kas ma oleks kümme aastat tagasi mõne mehe pärast miinuskraadide juures hommikumantlis postkasti juurde nõus olnud lippama... Vastus oleks vist ikka ei, sest kusagilt läheb ka piir. Mees istub üleval soojas voodis ja naine toogu alt reklaamlehti üles. Äkki see ongi lumehelbekeste mingi uus tase või väljakutse, mida mingis portaalis jagada,“ pakub Maila.