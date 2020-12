Jõuluehted räägivad erinevate ajastute lugusid – näiteks on kaunistatud kuuske söödavate ehetega 

Söödavad ehted

Paljud mälestused kirjeldavad, kuidas nii mõisasaalides kui ka talutaredes kasutati kuuse kaunistamiseks söödavaid ehteid. Mida ja kui palju kuusele riputati, sõltus pere võimalustest. Levinumad kuuseehted olid piparkoogid, puuviljad, paberisse keeratud kommid jms, mille said lapsed peo lõpus nahka pista. Söödav kraam kuusel oli levinud tava, et uueks aastaks küllust luua. Aegamisi vaheldus see Kreeka pähkli koortest tehtud või mittesöödavate, kuid puuvilju jäljendavate ehetega.