Tutvusin ideaalse tulevase abikaasaga. Miks ma temasse ei armu? 

„Ma olen täitsa õnnetu. Sain ühel töölähetusel tuttavaks nii normaalse mehega, täiesti uskumatu siin tänapäeva Eestis – laia silmaringiga, hea huumorisoonega. Sportlik, saab väga hästi läbi lastega ja lisaks veel kõrgel ametikohal. Ma tunnen iga kord, kui kohtume, kui armunud ta minusse on, kuidas ta minust hoolib. Aga millegipärast mina ei suuda kuidagi temasse armuda. Varem või hiljem muutub meie suhe ju füüsiliseks ja see mõte tekitab lausa hirmu. Mida küll teha? Kas hüpata sellesse suhtesse lootuses, et küll kiindumus tasapisi tekib? Või see ei tekigi, oleksin pidanud kohe armuma? Mida oodata sellisest suhtest – kas sellest saab minu jaoks üks pikk, vaevaline, ainult kohustustest koosnev rutiinne elu?“ muretseb ühes väikelinnas elav Mari (38).