LUGEMISSOOVITUS | „Üks teise järel“ – suusareis Alpidesse, kust keegi ei tule tagasi endisena 

Kui Londoni trendika idufirma Snoopi omanikud korraldavad tiimile nädalase suusareisi, algab see nagu tavaline firmapuhkus, kus PowerPointi esitlused ja strateegiakoosolekud vahelduvad kohustusliku lustimisega suusanõlvadel. Ainult et lustimisest on asi kaugel. Niipea kui üks Snoopi aktsionäridest tuleb lagedale vastuolulise väljaostuettepanekuga, hakkavad pinged kuhjuma ning suusamäelt see aktsionär enam tagasi ei tule. Nagu muret ja ärevust oleks veel vähe, tabab seltskonda laviin, mis pühib minema nii poole majast kui pillub suusarajad üle kiviklibuga, lisaks jäine õhk, mis majja sisse pressib, kuni kaob ka elekter...

Kui millegi üle nuriseda, siis mind pisut häiris, et ma ei leidnud sellest loost enda jaoks sügavamat mõtet. Aga see on paljuski ju kinni lugejas, mitte raamatus. Ja oh kuidas ma tahaks Alpides suusatada! See on unistus, mis ei ole veel täitunud, aga küll täitub, loodetavasti mitte koos laviiniga. Tõeliselt kaasahaarav põnevik, mille tõttu jäi mul jälle nii mõnigi öö lühemaks kui see oleks pidanud!