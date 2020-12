Dilaila kolumn | Sarimõrvar või salapere? 

Millegipärast aga vaevleme endiselt meestega. Ning kõige suurem probleem nendega? Nad ei räägi! Kui midagi toimub, kaovad nad lihtsalt ära, kuni on enda arvates olukorra lahendanud. Kas nad aga ei saa aru, et sel ajal, kui nad kadunud on, suudame meie välja mõelda sada versiooni sellest, kus nad viibisid ja millega tegelesid? Pärast paari tundi mõtlemisaega küsime juba päris tumeda varjundiga küsimusi. Kas ma armastaksin teda endiselt, kui ta osutuks sarimõrvariks? Kas tal on salajane naine ja lapsed?