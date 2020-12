„USSIKEELED“ | Lahendame jõulumuresid: kas lahutada enne või pärast pühi ning kuidas hullu suguvõsaga toimetada  

Aga me saame aru, et mitte kõik. Niisiis, räägime otse ja ausalt keerulistel probleemidel. Kuidas suhetes enne pühi revisjon teha ja kas peaks lahku minema enne või pärast? Ja mida teha, kui jõululauas on suguvõsa pearoaks sinu enda närvid, elutahe ja üldine vaimne tasakaal?