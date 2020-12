NÄDALAHOROSKOOP | Milliste otsuste tegemist soosib tähtedeseis Lõvidele, Veevalajaid ootab ees oluline eluetapp 

Jäär

21. märts – 19. aprill

Elame ütlemata huvitaval ajal! See nädal on otsustav – taevane energia muutub suuresti, praegu saavad alguse uudsed rütmid, mis kujundavad ka 2021. aasta astroloogilist pilti. Sa oled endast parima andnud, et töö ja karjääri vallas endale kindel positsioon kätte võidelda. Edaspidi tuleb aga märksa rohkem koostööle rõhku panna. Edukus sõltub sellest, kas sul on piisavalt nutikust leida enda kõrvale just sellised inimesed, kellega saab nii paksust kui ka vedelast õlg õla kõrval kartmatult läbi minna.