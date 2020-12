Paide linnasüdamesse juba pool sajandit jõulupuud toonud Enn: „See ju ikkagi pidupäev.“  

Ennule (75) oli tänavune kuusetoomine veidi erilisem. Hommikul teatas abikaasa Tooni, et see on nüüd siis 50. kuusk, mis ta linlaste rõõmuks toob. «Ma ise poleks mäletanudki, aga tema peab mul ikka arvestust,» märgib mees naerdes.